엑스페론, 시그마체인과 블록체인 기반 생태계 구축 활성화 업무협약

[아시아경제 김종화 기자] 엑스페론은 시그마체인과 업무협약을 통해 자체 플랫폼 '큐빙(Qving)'에서 사용 가능한 가상화폐 결제시스템 구축, 블록체인 생태계 활성화에 나선다고 21일 밝혔다.

엑스페론은 인공지능 무인 시스템을 접목한 플랫폼 큐빙(Q-ving)과 블록체인 메인넷 엔진 기술을 융합해 암호화폐를 실물경제에 적용시키는 서비스를 출시할 예정이다. 또 대체불가토큰(NFT) 기반의 마켓플레이스 구축을 추진해 인공지능 무인 플랫폼 큐빙의 확장성을 보다 넓힐 계획이다.

김영준 엑스페론 대표는 "무인 플랫폼 큐빙에 구축된 자체 무인 관리 시스템(Qving MRM system), 원격 광고 시스템(Qving DID system) 등 엑스페론의 무인시스템과 시그마체인의 블록체인 트랜지션 기술, 메인넷 기술, NFT 마켓플레이스 기술을 더해 더욱 미래지향적인 O2O(offline to online) 플랫폼 시스템을 구축하겠다"고 전했다.

이번 엑스페론과 시그마체인의 기술교류와 협력으로 블록체인과 NFT기반의 마켓, 무인시장의 활성화까지 미래의 플랫폼 시장 확장이 속도를 낼 전망이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr