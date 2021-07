[인터뷰]"2025년 매출 1조, 글로벌 환경 기업으로 성장"

김정철 테크로스워터앤에너지 & 테크로스환경서비스 총괄대표

"국내외 긍정적 흐름 이어지고, 사업 확장 속도 빨라"

[아시아경제 김종화 기자] 테크로스워터앤에너지와 테크로스환경서비스는 하수처리, 하수처리수 재이용, 폐기물 처리와 에너지화, 신재생에너지 사업 등을 수행하는 종합환경기업이다.

테크로스워터앤에너지와 테크로스환경서비스는 각각 LG전자의 자회사였던 'LG-히타치워터솔루션'과 'LG하이앤텍'을 모기업인 '테크로스'가 2019년 9월 인수했다. 테크로스는 선박평형수처리장치 생산 글로벌 1위 기업으로 전기밥솥 '쿠첸'으로 널리 알려진 부방그룹 계열사다.

테크로스워터앤에너지가 하수·폐수처리 관련 시설의 설계·조달·시공(EPC)을 통해 수익을 낸다면, 테크로스환경서비스는 완성된 시설의 운영·관리(O&M)를 맡아 매출을 올리는 구조다. 폐기물처리시설(열병합발전소)에서 폐기물(쓰레기) 처리결과 만들어진 고형연료(SRF)를 태워 전기를 만들거나 이를 판매해 수익을 내기도 한다.

국내에서는 부천 굴포 공공하수처리시설과 파주 하수처리수 재이용 시설의 시공·운영, 영광 열병합발전소와 김천 열병합발전소의 시공·운영, LG 계열 주요 기업의 공해시설 등 총 93곳을 시공·관리하고 있다. 국내에서 기술을 인정받으면서 주요 기업들이 해외 진출할 때 파트너사로 요청받아 동반 진출하기도 하고, 독자적으로 해외시장을 개척하면서 해외현장도 점점 늘어나는 추세다.

중국 LG전자 광저우 공장 폐수 재처리시설 운영, LG전자 북미 세탁기공장 환경설비 구축, 몰디브 열병합발전소 건설, 중미 니카라과의 하수관로 처리시설, 중앙아시아 우즈베키스탄의 하수종말처리장, 필리핀의 태양광발전시설 건설, 베트남 하이퐁 LG 계열사 하수처리시설 등 10곳의 현장에서 직원들이 땀 흘리고 있다.

현대건설 부사장 출신의 김정철 총괄대표가 테크로스워터앤에너지와 테크로스환경서비스 두 회사를 함께 책임지고 있다. 김 총괄대표는 "지난해 코로나19로 시장이 위축되면서 두 회사의 합산 매출은 3700억원에 머물렀지만, 4년 뒤인 2025년에는 매출 1조원의 글로벌 환경기업으로 우뚝 서겠다"고 밝혔다.

김 총괄대표는 "최근 환경산업은 오염을 최소화하고, 자원을 재이용(Reuse)하거나 재활용(Recycle) 하는데 초점을 맞추고 있다"면서 "테크로스워터앤에너지와 테크로스환경서비스의 사업방향과 정확히 일치한다"고 했다.

테크로스워터앤에너지와 테크로스환경서비스 두 기업의 올해 합산 매출목표는 4500억원, 영업이익은 100억원이다. 김 총괄대표는 "국내외에서 긍정적인 흐름이 이어지고 있고, 사업확장 속도도 빠른 만큼 글로벌 리딩 기업들과 어깨를 나란히 하기까지 오래 걸리지 않을 것"이라고 자신했다.

실제 시장전망은 밝다. IMF(국제통화기금)는 1인당 국민소득 3만달러 시대를 연 한국의 환경시장 규모는 100조원 이상이라고 추산했다. 유엔환경포럼은 세계 환경시장 규모는 매년 3.6% 가량 커져 지난해 기준 1조3358억달러로 증가하며, 아시아와 아프리카, 중남미 등 신흥 국가를 중심으로 향후 10년간 연 7% 이상 성장할 것이라고 전망했다.

다만, 대형 건설사들의 환경사업 진출과 '님비(NIMBY)' 현상은 변수다. 최근 코로나19 확산으로 글로벌 건설시장이 위축되자 포스코건설, GS건설, DL이엔씨, 현대건설 등 국내 대형 건설사들이 환경사업에 잇따라 진출하면서 환경전문기업들이 긴장하고 있다. 또 "우리 동네에 혐오시설 건설은 안된다", "우리 동네에 건설했으면 우리 동네 쓰레기만 처리하라"는 님비현상도 심화되고 있다.

김 총괄대표는 "EPC와 O&M 능력을 갖춘 대형 건설사들의 환경사업 추진은 코로나로 인한 일시적 현상일 것"이라면서 "환경사업은 전문기술과 노하우를 갖춘 환경전문 기업이 담당하는 것이 맞다"고 단언했다.

님비현상에 대해서는 "추가 매립지를 찾지 못하고 있는 현실에서 폐기물처리시설 확충이 현실적 대안이지만 '우리 동네에 지은 처리장에서는 우리 동네 쓰레기만 처리하라'는 님비가 걸림돌이 되고 있다"고 우려했다. 그러면서 그는 "환경 관련 시설은 중앙 정부가 직접 관리·감독하고, 주민들은 미래를 위해 성숙한 환경의식을 발휘해야 할 때"라고 당부했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr