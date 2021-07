"음식물쓰레기 처리비 증가 동의하나?"…권익위, 농민 설문조사

국민권익위원회-농촌진흥청 합동, 21~30일 대국민 설문조사

"조사 결과 음식물류 폐기물 농업 활용 방안에 반영"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 음식물 쓰레기 재활용과 관련한 대국민 설문조사를 하기로 했다. 농민들에게 쓰레기 처리비용 부담을 수용할 수 있는지 등을 묻는다.

국민권익위원회와 농촌진흥청은 음식물 쓰레기 재활용 관련 대국민 설문조사를 합동 실시하기로 했다고 21일 밝혔다. 이번 조사는 농진청이 진행 중인 음식물류 폐기물 관련 생활실험 과제(리빙랩 프로젝트)의 일환이다. 버려지는 음식물 재활용 관련 인식과 개선점, 재활용 비용 부담 등에 관한 국민의 생각을 파악하는 게 목적이다.

조사는 오는 21~30일 권익위 온라인 정책참여 창구인 '국민생각함'에서 진행한다. 조사 결과는 농진청의 음식물류 폐기물 농업적 활용방안 마련 등에 반영될 예정이다.

양종삼 권익위 권익개선정책국장은 "탄소 저감 노력은 미래세대의 생존권과 직결된 과제"라며 "이번 설문조사를 통해 생활 속에서 매일 접하는 음식물 쓰레기 재활용 필요성을 인식하고 사회적 공감대가 널리 확산되는 계기가 되길 기대한다"고 말했다. 김경미 농진청 농업환경부장은 "국민의 의견을 듣고 국민이 만족할 만한 재활용 기술을 개발하고 실천하기 위한 홍보 및 행정적 지원 방안을 마련하겠다"고 했다.

