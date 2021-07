"美, 독일과 독-러 가스관 '노드스트림2' 설립 합의"

"우크라이나와 폴란드 반발에도 설립 허용"

이미 98% 설립 완료...건설 제재 효율성 낮다고 판단

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 행정부가 독일과 러시아간 가스관 설립사업인 '노드스트림2' 사업에 대해 독일과 조건부 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 미국은 앞서 전임 도널드 트럼프 행정부 때부터 해당 사업이 유럽연합(EU)의 러시아 에너지 의존도를 지나치게 높여 안보상 위험하다는 이유로 반대해왔다.

20일(현지시간) AP통신은 미 고위당국자의 말을 인용해 미국정부가 독일과 노드스트림2 사업 문제에 대해 잠정 합의, 가스관 건립을 허용키로 했다고 보도했다. 이와함께 21일께 공식적으로 합의내용을 발표할 예정이라고 전했다.

미 국무부도 협상의 긍정적인 분위기를 전했다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 이날 언론 브리핑에서 독일과의 노드스트림2 협상 진전에 대한 질문에 대해 "협상이 성사됐는지 아직 확인할 수 없지만 독일 측에서 긍정적인 제안을 내놨고, 미국은 공동목표 달성을 위한 진전을 이룰 수 있을 것"이라고 밝혔다.

다만 미 국무부는 이번 사업에 계속 반대해온 우크라이나와 폴란드 등 동유럽 국가들에 사절단을 파견해 설득에 나설 계획으로 알려졌다. 두 나라는 해당 사업이 자국은 물론 유럽 전체 안보를 저해할 수 있다며 강력하게 반대해왔다.

특히 우크라이나는 매년 20억달러(약 2조3000억원) 규모에 이르던 가스운송 수수료 수입이 줄어들면 우크라이나 안보를 유지하기 힘들다는 입장이었다. 우크라이나는 그동안 자국 영토를 경유해 설치된 파이프라인을 통해 러시아가 유럽으로 가스수출을 할때마다 수수료를 받아왔다.

미국 정부도 이번 협상에서 양국의 우려를 전하며 독일 측에 조건부로 건립을 허용한 것으로 알려졌다. 주요 외신에 따르면 미국 측은 독일에 우크라이나가 가스관 설치로 잃게 될 가스운송 수수료에 대한 상환을 보장하고 러시아가 만약 가스를 정치적 무기로 악용할 경우, 가스관 제재를 다시 검토할 수 있을 것이라 경고한 것으로 알려졌다.

안보 우려 속에서도 바이든 행정부가 가스관 설립을 허용한 것은 이미 완공이 눈앞인 가스관 사업에 건설제재를 가해도 큰 효력이 없다고 판단했기 때문이란 분석이다. AP통신은 "해당 가스관은 이미 98% 완공된 상태로 바이든 행정부에서도 완공을 앞둔 가스관 건설을 제재하는 것은 비효율적이란 판단에 조건부 승인으로 돌아선 것으로 보인다"고 분석했다.

