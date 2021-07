삼성 준법위 "구내식당 경쟁입찰·개방 당부…진행상황 모니터링할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성 준법감시위원회가 삼성웰스토리 부당지원 혐의로 공정거래위원회로부터 제재를 받은 삼성전자에 대해 구내식당 경쟁입찰을 통한 대외개방을 차질없이 진행하라고 20일 당부했다.

삼성 준법위는 이날 서울 서초구 삼성생명 서초타워에서 정기회의를 열고 삼성전자로부터 웰스토리 사건 경과와 대외개방 진행상황 등에 대해 보고 받았다면서 이같이 밝혔다.

공정위는 지난달 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등 4개사가 2013년부터 계열사인 웰스토리에 사내급식 물량을 100% 몰아주고 높은 이익률을 보장하도록 지원했다면서 고강도 제재를 내렸다. 삼성전자 등 4개사와 웰스토리에 2349억원의 과징금을 부과하고 삼성전자와 최지성 전 삼성전자 미래전략실장을 검찰에 고발하기로 했다.

이에 대해 삼성 준법위는 "지난해 6월부터 삼성전자를 비롯한 관계사에 대해 급식업체 선정에 있어 수의계약을 지양하고 경쟁입찰을 실시할 것을 권고해왔다"면서 "구내식당 대외개방을 차질없이 진행하도록 당부했고 위원회는 향후 진행 상황을 계속해서 모니터링할 것"이라고 밝혔다.

삼성 준법위는 또 이날 회의에서 삼성전자로부터 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 관련 활동 경과와 성과, 향후 계획을 듣고 논의했다.

한편 대법관 출신인 김지형 삼성 준법감시위원회 위원장은 기업 준법 문화 정착과 윤리경영 제고를 위해 다음달 삼성 관계사 부사장들을 대상으로 강의를 한다. 앞서 서울대 경영전문대학원 교수인 김우진 위원과 대검찰청 차장검사를 지낸 봉욱 위원이 이달 삼성 임직원을 대상으로 준법 교육을 진행했다.

