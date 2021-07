현대차 임단협 극적타결, 3년 연속 무파업 잠정합의(상보)

[아시아경제 이창환 기자] 파업 위기에 놓였던 현대자동차의 노사가 올해 임금 및 단체협상 교섭을 극적으로 타결했다.

20일 자동차 업계에 따르면 현대차 노사는 이날 울산공장 본관에서 열린 17차 임단협 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다.

현대차 노사는 지난주까지 16차례에 걸쳐 올해 임단협 교섭을 벌였지만 합의에 실패했다. 이에 노조는 이번주를 기점으로 파업을 예고하는 등 상황이 격화됐다.

그러나 이날 17차 교섭에서 사측이 임금 및 성과금을 대폭 올린 3차 제시안을 내놓으면서 노사가 잠정 합의에 성공했다.

이날 사측은 월 기본급 7만5000원 인상, 성과금 200%+350만원 무상주 5주, 2교대 20만 포인트+상품권 10만 등을 제시한 것으로 알려졌다.

앞서 사측은 지난 16일 열린 16차 교섭에서 기본급 월 5만9000원 인상, 성과금 125%+350만원, 무상주 5주, 품질 향상 격려금 200만원, 복지 10만포인트 등을 제시한 바 있다.

노사는 교섭에서 국내 공장과 연구소를 중심으로 신산업 등 미래를 준비하고 고용을 유지하는 내용을 담은 '산업전환 대응 관련 미래 특별협약'도 체결했다.

협상에 성공하면서 현대차 노사는 올해로 3년 연속 파업 없이 잠정합의안을 만드는 데 성공했다. 노조는 2019년 한일 무역분쟁, 지난해 코로나19 여파 등으로 2년 연속 파업하지 않았다.

다만 이날 합의안은 잠정안으로 다음 주 조합원 찬반투표에서 가결돼야 현대차 올해 임단협이 마무리된다.

