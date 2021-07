'자비 우주여행' 두 번째 억만장자 베이조스, 소원 풀었다(종합)

20일(미국시간) 뉴셰퍼드 로켓으로 우주 여행 성공

억만장자 중 두 번째 자신의 로켓으로 우주 관광한 사례

뉴스페이스 시대 맞아 상업용 우주 관광 활성화 계기 될 듯

[아시아경제 김봉수 기자] 세계 최고의 부자인 제프 베이조스 아마존 창립자가 20일(미국 동부시간) 자신의 로켓을 타고 우주 여행을 즐긴 두 번째 억만장자가 됐다.

베이조스는 이날 오전 9시 쯤 스스로 설립한 블루 오리진사의 텍사스 밴혼 소재 우주공항에서 뉴셰퍼드(New Shepard) 로켓을 타고 우주로 날아 올라 약 11분 남짓 비행했으며 무중력 및 지구 대기권 전망을 체험했다. 베이조스는 동생 마크 베이조스, 네덜란드의 18세 소년, 82세의 전 미 항공우주국(NASA) 여성 우주비행사 출신 월리 펑크 등 3명과 동행했다.

베이조스 일행이 탄 뉴셰퍼드호는 약 70여km 높이까지는 로켓의 추진력으로 상승한 뒤 나머지 30여km는 분리된 캡슐의 힘으로 약 106km 고도까지 도달했다. 이는 지난 11일 리처드 브랜슨 버진갤럭틱 회장이 올라갔던 고도(약 88km)보다 16km 높다. 국제항공연맹(FAI), 유럽우주국(ESA) 등이 인정하는 카르만 라인(Karman Line)을 넘어선 고도다. 브랜슨 회장은 고도 15km까지 수송기가 우주선을 실어 오른 뒤 우주선이 자력으로 상승하는 방식을 썼다.

베이조스가 탑승한 뉴셰퍼드의 캡슐은 완전 자동형으로 탑승객들은 최고도에 도달한 후 약 4분간 안전벨트를 풀고 무중력 상태와 지구대기권 풍경을 자유롭게 감상했다. 브랜슨 회장의 버진갤럭틱의 경우 2명의 조종사가 우주선을 계속 콘트롤해야 했던 방식과는 달랐다. 뉴셰퍼드의 로켓 부스터는 발사된 지 10여분 만인 오전9시22분쯤 지상에 착륙했고, 베이조스가 탑승한 캡슐도 약 2분 후 무사히 땅에 내려왔다.

앞서 베이조스는 파란색 비행복에 카우보이 모자를 쓴 채 동료 승객들과 함께 발사대로 향했다. 베이조스는 길가에 모여 환호하는 군중들에게 손을 흔들고 주목을 치켜 올리는 등 여유로운 모습을 보였다. 그러나 사실 베이조스의 이번 우주 여행은 다소의 위험을 무릅쓴 결단이었다. 블루 오리진은 2015년 이후 15번의 시험 비행을 모두 성공시켰지만, 모두 무인 비행이어서 유인 비행은 이날 처음으로 성공한 셈이다. 블루오리진은 앞으로 연말까지 2차례 더 승객을 태우고 우주로 향할 예정이다.

블루 오리진사는 지난해 6월 이번에 실행된 첫 비행의 마지막 남은 한 장을 경매에 붙였는데 익명의 한 승객이 무려 2800만달러를 주고 구매해 큰 관심을 모았었다. 그러나 이 미스터리의 승객은 이번 비행에 업무상 스케쥴이 맞지 않는다며 불참했고, 두 번째 비행의 티켓 경매에 성공한 18세의 네덜란드 소년 올리버 데이먼이 대신 탑승했다. 데이먼은 이번 비행에 참여함으로써 우주 밖으로 날아간 최연소 지구인이 됐다. 올해 82세로 최고령 우주인 기록을 세운 월리 펑크도 1960년대 NASA의 우주비행사 후보로 뽑혔지만 여성이라는 이유로 실제 우주 비행에 참여하지 못했던 사연 때문에 이번 여행에 합류하게 된 것으로 알려졌다.

아마존을 설립해 세계 최고 부자가 된 베이조스는 "아마존을 설립해 돈을 번 이유가 블루 오리진사를 만들어 우주로켓을 만들고 우주여행을 하기 위한 것"이라는 말이 나올 정도로 '우주광'으로 손꼽힌다. 베이조스는 1969년 아폴로 11호가 달 착륙에 성공한 지 52주년이 되는 날을 택해 우주 여행 길에 올랐고, 뉴셰퍼드라는 우주선 이름도 미국 최초의 우주비행사 앨런 셰퍼드(Alan Shepard)를 따라 지었다.

