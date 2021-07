원주시, 21일부터 '임시 선별 진료소' 확대 운영

행정 인력 추가 투입‥ 선제적 취합 검사 진행

최근 일주일 원주지역 확진자 31명 발생

[아시아경제 라영철 기자] 강원 원주시는 전국적인 코로나 19 확산으로 진단 검사 대상이 대폭 증가함에 따라, 오는 21일부터 임시 선별 진료소를 확대 운영한다.

20일 시에 따르면, 원주종합체육관 임시 선별 진료소는 검체 체취와 행정 인력 등 총 10명을 투입해 평일 오전 10시부터 오후 4시까지(점심시간 제외) 운영할 계획이다.

검사는 한집 한 사람 검사받기를 비롯해 수도권 방문자, 무증상자, 보육·학원·개인 과외 종사자 등을 중심으로 선제적 검사 성격의 취합 검사 방식으로 진행한다.

특히, 확진자가 많이 발생할 것에 대비해 주말과 공휴일에도 행정인력을 지원받을 수 있도록 방침을 정했다.

기존 선별 진료소는 확진자 접촉자, 자가격리 해제자, 해외 입국자, (의뢰) 유증상자 등에 대한 검사에 집중한다.

한편, 원주 지역에서는 최근 일주일간 총 31명(타지역 접촉 9, 가족·지인·동료 13, 경로 불명 8, 입국 1)의 확진자가 발생했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr