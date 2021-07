세계최고 부자 베이조스, 우주여행 성공‥무사 귀환(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 세계 최고 부자인 제프 베이조스 아마존 창업자가 우주여행에 성공했다.

베이조스가 탑승한 블루오리진의 로켓 뉴 셰퍼드는 미국 서부 시간 20일 오전 6시 15분(한국시간 20일 밤 10시 15분) 텍사스 서부 사막 지대의 발사장에서 우주를 향해 날아올랐다.

베이조스 등 네 명의 승객을 태운 뉴 셰퍼드는 이륙 후 10여 분 만에 100㎞ 이상 비행해 우주여행을 마치고 지구로 귀환에 성공했다.

우주 공간에 도착한 순간 극미세 중력을 경험한 82세의 여성 월리 펑크는 "여기는 어둡네요"라고 말했다. 베이조스 등 탑승객들도 일제히 환호했다.

우주 경험을 마친 후 승객들은 낙하산을 편 캡슐과 함께 지상으로 무사히 착륙했다.

베이조스는 리처드 브랜슨 버진 그룹 회장에게 첫 우주여행의 타이틀을 양보했지만, 첫 상업 우주여행이라는 금자탑을 쌓게 됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr