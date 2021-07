전남도 어린이급식관리센터 '음식물 쓰레기 줄이기' 프로젝트 운영

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도 어린이급식관리지원센터(센터장 노희경 동신대 식품영양학과 교수)는 지난 두 달 동안 센터 회원 시설을 대상으로 ‘음식물 쓰레기 줄이GO! 환경 살리GO! 프로젝트’를 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 프로젝트는 음식물 쓰레기로 인한 환경오염과 자원 낭비 문제에 대한 의식을 높이고 어린이급식소에서 배출하는 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 마련됐다.

음식물 쓰레기 관리 대장 작성, 음식물 쓰레기 관리 방법 교육, 음식물 탈수기 등 지원 물품 제공을 통해 16개 어린이급식소에서 두 달 동안 총 220㎏의 배출 감량 성과를 거뒀다.

센터는 참여 우수 어린이급식소 4개소를 선정해 상장과 함께 손 인형극 지원 등의 인센티브를 지급할 방침이다.

노희경 센터장은 “음식물 쓰레기 배출량을 줄이면 환경보호와 처리비용 절감에 크게 기여할 수 있다”며 “내년에는 더 많은 어린이급식소로 프로젝트를 확대할 계획”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr