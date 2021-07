스피치 아카데미 라엘 최윤정 대표 ‘대입 면접이 쉬워지는 스피치 공식’ 출간

SBS기상캐스터 출신으로 스피치 아카데미 라엘을 운영하고 있는 최윤정 대표가 ‘대입 면접이 쉬워지는 스피치 공식’을 출간했다. 이 책은 수험생들이 대입 면접을 체계적으로 준비할 수 있게 해주는 대입 면접 전략서이다.

저자는 600여 명의 고3 수험생들을 합격시킨 현장 경험을 바탕으로 20가지의 대입 면접 스피치 공식을 만들어 실제 합격한 학생들의 답변 사례와 함께 수록했다.

이 책은 총 4장으로 구성되어 있다.

1장 ‘면접을 이해하면 두려움이 사라진다’에서는 대입 면접의 유형과 평가 요소, 효과적인 대입 면접 준비 요령을 알려 준다.

2장 ‘호감과 신뢰감을 주는 면접 태도 공식’에서는 면접 의상과 인사법, 면접 자세와 표정, 눈 맞춤과 제스처 활용법을 제시한다.

3장 ‘진정성을 전달하는 보이스 공식’에서는 작은 목소리를 크게 만드는 호흡과 발성법, 정확한 발음법, 강조법을 알려 준다.

4장 ‘면접이 쉬워지는 스피치 공식’에서는 마인드 컨트롤하는 6가지 방법, PREP 법칙, 나를 PR하는 스토리 텔링 법칙 등 실제 학생들의 답변 사례를 활용한 유용한 스피치 공식과 효과적인 5단계 면접 연습법을 공개했다. 또한, 학생들이 체계적으로 면접준비를 할 수 있도록 실습을 넣었고, 부록으로 대학별 인성 면접 기출 문제도 함께 담았다.

저자인 최윤정 대표는 “직접 경험한 일인데도 제대로 말을 못 해서 면접을 두려워하고 걱정하는 많은 학생들을 만났습니다. 이런 학생들에게 실질적인 도움을 주고 싶어서 쉽게 활용할 수 있는 스피치 공식을 만들었는데요. 어려운 수학 문제도 공식이 있으면 쉽게 풀 수 있듯이 어려운 면접도 스피치 공식이 있으면 쉬워질 것입니다. 이 책이 고3 수험생에게 면접 자신감을 심어주는 든든한 실용서가 됐으면 좋겠습니다. 얼마전 출간 된 입시동행 라엘 박정우 대표의 '두려움을 설렘으로 바꾸는 학생부 종합 전형 처방전'과 함께 이 책을 마스터 한다면 대입 합격의 문이 활짝 열릴 것입니다."라고 밝혔다.

최윤정 대표의 ‘대입 면접이 쉬워지는 스피치 공식’은 전국의 오프라인 서점과 온라인 서점을 통해 구매할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr