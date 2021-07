천안 신불당 최중심 하이엔드 주거공간 ‘한성필하우스 라드니체’ 오는 22일 견본주택 개관

한성건설의 ‘한성필하우스 라드니체’가 천안시에 오는 7월 22일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나설 예정이다.

‘한성필하우스 라드니체’는 전용면적 26~84㎡, 총 637실 규모로 선보인다. 면적별로 살펴보면 △전용 26㎡ 65실 △전용 27㎡ 39실 △전용 28㎡ 182실 △전용 36㎡ 104실 △전용 59㎡ 221실 △전용 84㎡ 26실 등의 다양하게 구성돼 폭 넓은 수요층을 흡수할 수 있다.

현재 신불당 지역은 문화, 상업, 의료 시설 등 생활인프라가 이미 갖춰져 있어 이용이 수월하다.

동시에 도보통학이 가능한 천안버들유치원, 불무초등학교, 불무중학교 등 학군과 학원가가 형성되어 있어 교육환경이 우수하며 삼성고, 충남외고, 북일고, 복자여고등 지역 명문고등학교가 통학가능하며 천안, 아산지역에 단국대학교, 순천향대학교, 호서대학교, 선문대학교, 나사렛대학교 등 약17개 학교가 위치해 있어 교육도시의 중심에 위치해 있다.

또 단지 앞으로는 천안시청이 마주하고 있으며, 갤러리아, 이마트, 롯데마트, 코스트코 등 대형 쇼핑시설이 가깝다. CGV, 롯데 시네마 등 문화 시설 및 천안종합운동장, 수영장, 볼링장, 체육공원을 편리하게 이용할 수 있다.

특히 ‘한성필하우스 라드니체’는 젊은층을 겨냥한 하이엔드라는 이름에 걸맞는 주거용 오피스텔로 선보일 예정이다. 세탁기, 냉장고, 쿡탑, 전자레인지, 스타일러, 비데, 빨래건조대, 절수페달, 식기세척기 등 타입에 따라 생활에 필요한 가전제품이 제공되어 있어 생활에 편리함을 한층 업그레이드했다.

오피스텔의 고질적인 문제였던 층간 소음 개선을 위해 바닥 소음을 완화시켜주는 층간 소음 완충제를 적용하여 층간 소음걱정도 덜었다.

도로교통망 또한 3km 이내에 KTX, SRT 천안아산역이 있으며, 1호선 아산역, 경부고속도로, 천안논산/천안평택 고속도로(예정), 아산청주 고속도로(예정) 등이 갖춰져 있다.

한편 ‘한성필하우스 라드니체’는 청약통장이 필요 없으며, 재당첨 제한 및 거주지 제한 그리고 주택 수에 상관없이 대한민국에 거주하는 19세 이상이라면 누구나 신청이 가능하다. 특히 오피스텔 분양권은 아파트 청약 시 무주택으로 인정된다는 점은 눈 여겨 볼만 하다.

‘한성필하우스 라드니체’ 견본주택은 천안시 일대에 마련돼 있다.

