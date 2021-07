[아시아경제 공병선 기자] 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 1,635 전일대비 20 등락률 -1.21% 거래량 2,401,165 전일가 1,655 2021.07.20 10:01 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신 보관” 독보적 기업하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다. close 는 자회사 신보2021제5차유동화전문 유한회사에 150억원 규모의 채무보증을 결정했다고 20일 공시했다.

이는 자기자본 대비 11.86% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr