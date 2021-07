“아이폰SE3 5G, 내년 상반기 출시…가장 싼 아이폰”

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 내년 상반기 중 보급형 5G 스마트폰인 '아이폰SE3 5G'를 출시할 것이라는 보도가 나왔다.

IT전문매체 맥루머스는 19일(현지시간) 대만 디지타임스를 인용해 애플이 5G를 지원하고 A14 바이오닉칩을 탑재한 신형 아이폰SE를 선보일 것이라고 보도했다. 시기는 내년 상반기다.

이는 앞서 애플 전문가인 궈밍치 TF인터내셔널증권 연구원이 언급한 시기와 동일하다. 궈밍치 연구원은 신형 아이폰SE가 "가장 저렴한 5G 아이폰이 될 것"이라고 밝혔다.

아이폰SE3 5G의 디자인은 전작과 유사한 것으로 알려졌다. 현재 아이폰SE는 애플 라인업 중 유일하게 터치ID센서와 홈버튼을 지원하고 있다. 이는 내년 출시될 아이폰SE 3에서도 동일하게 적용될 전망이다. 4.7인치 화면 크기도 유지할 것으로 전해졌다.

업계 안팎에서는 애플이 2023년 께 아이폰SE에 노치 대신 펀치홀 스크린 디자인을 적용할 것으로 내다보고 있다.

