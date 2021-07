고양서 '타지역 접촉' 등 22명 코로나 19 신규 확진

원신동 행정복지센터 확진자 1명 추가 발생‥ 센터 임시 폐쇄



[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시에서 22명의 코로나 19 신규 확진자가 발생했다.

19일 시에 따르면, 이날 오후 4시 기준 타 지역 확진자 접촉 2명, 가족 간 감염 8명, 그 외 12명은 원인을 조사 중이다.

거주지별로는 덕양구 10명, 일산동구 5명, 일산서구 5명, 타 지역 2명이다.

원신동 행정복지센터에서 확진자 1명이 추가 발생해 20일까지 복지센터를 임시 폐쇄하고 접촉자 13명은 30일까지 자가격리와 재택근무에 들어갔다.

덕양구는 청사 소독을 하고 21일부터 민원처리 인력 5명을 지원해 행정복지센터를 운영할 예정이다.

한편, 이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나 19 확진 판정받은 감염자는 총 4224명이고, 고양시민 확진자는 총 4083명(국내 감염 3,978명, 해외 감염 105명)이다.

