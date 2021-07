8. 1 ~31, 1003개 소 대상

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 내달 2일부터 31일까지 2021년 교통유발부담금 부과 대상 시설물에 대한 전수 조사를 한다.

19일 시에 따르면, 1003개 소의 주거용을 제외한 시설물 중 각 층 바닥 면적 합계가 1000㎡이상이며, 개인 소유 지분 면적 160㎡ 이상인 시설이 대상이다. 부과 대상 기간은 지난해 8월 1일부터 이달 말까지다.

교통유발부담금은 '도시교통정비 촉진법' 제36조에 따라 교통 혼잡을 유발하는 시설물 소유자에게 연 1회 부과하며 납기일은 매년 10월 16일부터 10월 31일까지다.

부과 대상 시설물의 실제 사용 용도와 소유주 현황 등의 전수 조사를 위해 조사원이 직접 부과 대상 시설물에 방문해 시설물의 실제 사용 용도, 사용 면적, 미사용 기간 등을 조사할 예정이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr