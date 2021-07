구미시, ‘괴평.송림지구’ 도시개발사업 물꼬

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 구미시는 고아읍 괴평·송림리 일원에 23만2350㎡의 면적에 추진 중인 ‘괴평·송림지구 도시개발구역지정 및 개발계획(안)’이 지난 16일 경북도 도시계획위원회 심의에서 조건부 가결되었다고 19일 밝혔다.

이 사업은 토지 소유자로 구성된 조합이 환지방식으로 추진하는 민간도시개발사업으로 2024년 12월 준공을 목표로 1520세대, 3952명 규모로 도시기반시설용지, 기타시설용지 등이 들어설 예정이다.

구미 괴평·송림지구는 2016년 3월 자연녹지지역에서 주거지역으로 변경되었고 2018년 7월 지구단위계획이 수립된 이후 미개발 상태로 사업이 중단 되었으나 최근 인근 도시개발사업의 성공과 개발 압력이 맞물려 단독주택용지 배치 일부조정 및 주차장용지 추가 확보 등을 조건으로 경상북도 도시계획위원회 심의에서 가결됐다.

구미시 관계자는 “현재 조성 중에 있는 구미국가산업 5단지와 대구.경북 통합 신공항의 배후주거단지 확보를 위해 문성3.원호지구 도시개발사업에 이어 괴평·송림지구 도시개발사업도 차질 없이 추진할 수 있도록 행정지원에 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

