[아시아경제 이정윤 기자] 구치소로 이송되던 50대 남성이 구치소 문 앞에서 가스총을 발사하는 등 난동을 부리다 제압됐다.

19일 검찰 등에 따르면 이날 서울동부지검에서 인근 서울동부구치소로 이송되던 A(52)씨는 구치소로 들어가기 직전인 오후 4시께 자신의 가방에 있던 가스총을 꺼내 발사했다.

A씨는 구치소 주차장에 들어가기 전 "담배를 피우겠다"고 했고 수사관이 잠시 수갑을 풀어준 사이 난동을 부린 것으로 알려졌다.

돌발행동이 벌어지자 현장에 있던 검찰 수사관 등이 A씨를 제압한 것으로 전해졌다. A씨는 구치소에 입감됐고 부상자는 발생하지 않았다.

