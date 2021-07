[아시아경제 이정윤 기자] 프로야구 선수들의 코로나19 방역수칙 위반 사건과 관련, 서울 강남경찰서는 16일 NC 다이노스 박민우(28) 선수를 참고인 신분으로 소환해 조사했다고 19일 밝혔다.

강남구청에 따르면 박씨를 비롯한 NC 박석민(36), 이명기(34), 권희동(31) 선수는 여성 2명과 함께 지난 5일 밤부터 6일 새벽까지 원정경기 숙소에서 사적 모임을 가졌다. 경찰은 박씨를 상대로 술자리 경위 등을 조사한 것으로 전해졌다.

예방접종을 마친 박씨를 뺀 나머지 5명은 코로나19로 확진됐다. 당시 적용된 거리두기 3단계 규정에 따라 박씨는 사적 모임 인원 제한(5인 이상 금지)에서 제외된다.

경찰 관계자는 "격리 중인 5명은 격리를 마치는 대로 불러 조사할 예정"이라고 말했다.

