文대통령 방일 무산에 與 "지지" 野 "계속 대화해야"

與 대선주자들 "결단 지지"

[아시아경제 박선미 기자] 문재인 대통령이 도쿄올림픽 기간 일본을 방문하지 않기로 결정한데 대해 여당 내에서는 지지가 쏟아지고 있다.

19일 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부장관은 문 대통령이 도쿄올림픽 계기 방일을 하지 않기로 결정했다는 청와대 발표가 나온 직후 페이스북을 통해 "올림픽 개막 불참 결단을 지지한다"고 밝혔다.

추 전 장관은 "일본은 과거사 문제와 이로 인한 경제 보복적 수출규제, 원전 오염수 배출 문제 등 평화 공존 공영 정신에 반하는 현안에 대해 진지한 대화를 회피했다”며 "그저 얼굴만 마주 보는 형식적 회담을 거부한 문 대통령의 단호한 결단을 지지한다”고 덧붙였다. 또 "전쟁범죄를 저지르고 잔혹한 인권유린을 한 역사를 인정하지 않고, 욱일기를 흔드는 반역사적이며 기만적인 일본의 행태를 개탄한다"고 강조했다.

이재명 후보 캠프의 최지은 국제대변인도 논평에서 "한일관계 발전을 위한 대통령의 노력을 알기에 합리적이고 신중한 결단을 존중한다"며 "최근 주한 일본대사관 총괄공사의 무례한 망언과 도쿄 올림픽기의 독도 도발은 그간 양국이 보인 외교 노력에 반대되는 것이었다. 일본 정부의 지속적인 역사 왜곡은 한일 관계 발전에 걸림돌이 되고 있다"고 지적했다.

앞서 이낙연 전 대표 역시 "지금 일본 측의 태도로는 성공적 한일 정상회담을 기대하기 어렵다"면서 "대통령 방일, 지금은 아니다"라고 말했다.

반면 야권에는 한일관계의 경색 관계 장기화에 대한 안타까움과 우려의 시각이 뚜렷하다. 황보승희 국민의힘 수석대변인은 청와대 발표 직후 구두논평에서 "코로나19로 경제가 어려운데, 경제적 이해관계가 얽힌 일본과의 관계가 더 나빠지는 것은 바람직하지 않다. 계속 대화를 이어가야 한다"고 밝혔다.

당내 대권 주자인 박진 의원은 "문 대통령 임기 중 한일관계 개선은 이제 물 건너갔다"고 지적했으며 또 다른 대권주자인 하태경 의원은 "문 대통령 임기 내 한일관계 정상화의 물꼬를 틀 마지막 계기였는데 결과가 이렇게 돼 안타깝다"고 전했다.

한편 이날 박수현 청와대 국민소통수석은 "문 대통령은 도쿄올림픽 계기 방일을 하지 않기로 결정했다"며 "양측 간 협의는 우호적인 분위기에서 진행돼 상당한 이해의 접근은 있었지만, 정상회담의 성과로 삼기에는 여전히 미흡하다. 그 밖의 제반 상황을 종합적으로 고려하여 이와 같이 결정했다"고 밝혔다.

