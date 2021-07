박종훈 경남교육감 “아이들의 행복한 성장을 응원합니다”

박종훈 교육감 ‘100인의 꿈 지원단’ 교육계 1호로 위촉

굿네이버스 경남서부지부, 지역 내 취약계층 아이들의 꿈 응원

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 박종훈 경남 교육감이 지역 내 취약계층 아이들의 꿈을 응원하는 ‘100인의 꿈 지원단’ 경상남도교육계 1호로 위촉됐다.

굿네이버스 경남서부지부에서 진행하는 ‘100인의 꿈 지원단’ 사업은 지역사회 취약계층 아이들이 미래 사회의 역량 있는 인재로 성장하도록 꿈을 응원하기 위함이다.

아이들에게 꿈 응원 메시지를 전달하고, 지역 내 선정된 20명에게 멘토링, 장학금 등을 제공한다.

박 교육감은 “아이들이 자신만의 꿈을 꾸며 행복한 성장과 배움이 되도록 굿네이버스와 지속적인 협력관계를 만들겠다”고 말했다.

박 교육감은 사천시 인재육성장학재단 빈재민 이사, 창원한마음병원 하충식 이사장, 경상남도마산의료원 황수현 원장을 ‘100인의 꿈 지원단’으로 추천했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr