연령별 분산·사전 점검에도 백신 접종예약 또 '먹통'…"10시까지 서버 증설"

질병청 "오후 10시까지 클라우드 서버 긴급증설"

[아시아경제 김지희 기자] 53~54세 연령층 대상의 코로나19 백신 사전예약이 19일 오후 8시부터 개시된 가운데 또 다시 홈페이지 먹통 사태가 발생했다. 접속자 쏠림으로 인한 접속 장애를 막기 위해 정부는 연령대별 분산 예약을 도입하고, 이날 예약 개시 전에는 두 차례에 걸쳐 예약을 일시 중단한 후 시스템 안정화 작업을 진행했으나 소용이 없었다.

이날 53~54세의 백신 접종 사전예약이 시작된 오후 8시부터 홈페이지 접속이 원활하게 이뤄지지 않고 있다. 8시 10분께에는 '앞에 20만명 가량의 대기자가 있다'는 메시지와 함께 접속대기 예상 시간이 2시간9분이라는 안내가 뜨기도 했다. 예약 개시 후 1시간 정도가 지난 오후 9시께에는 예상 대기시간이 5시간으로 늘기도 했다.

정은경 질병관리청장은 이날 정례브리핑에서 "그간 발생한 사전예약 누리집의 부하 발생 정도와 오류 상황에 대해서는 종합적으로 점검하고 계속 보완을 진행하고 있다"고 밝힌 바 있다.

구체적으로 "원활한 접속을 위해 이날 오후 2시부터 사전예약 누리집의 기능 일부를 클라우드 방식으로 전환했고, 대규모 사전예약 개시 직전에는 운영 서버를 재기동시켜 안정화된 환경에서 예약이 진행될 수 있도록 시행할 예정"이라면서 "전문인력을 상주시켜 갑자기 발생하는 오류에 대해서는 신속하게 오류를 해결할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 강조했다. 하지만 이날도 접종 개시 직후 사전예약에 참여하려는 인원이 대거 몰리면서 접속 장애 사태를 피하지 못했다.

이와 관련해 질병청은 "현재 사전예약 접속자 쏠림으로 인해 원활하게 처리되지 않아 이를 해결하고자 클라우드 서버를 긴급 증설할 예정"이라며 "서버 증설 작업은 현재부터 오후 10시까지 진행된다"고 설명했다.

