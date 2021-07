"생일선물 왜 안 줘" 父에 흉기 휘두른 30대 아들…징역형

"너도 다 컸는데 네 생일 내가 왜 챙기냐…" 아버지 말에 순간적 범행 저질러

피고인 "범행 당시 정신병적 증상으로 의사결정 미약" 감형 주장

[아시아경제 나예은 기자] 자신의 생일 선물 요구를 거절했다는 이유로 아버지에게 흉기를 휘두른 30대 남성이 징역형을 선고받았다.

19일 대구지방법원 형사11부(이상오 부장판사)는 존속살해미수 혐의 등으로 기소된 A(30)씨에게 징역 3년 6개월 형을 선고했다.

A씨는 지난 1월 오전 대구 동구 자신의 집에서 아버지 B(58)씨가 등을 돌린 채 휴대전화를 보고 있는 틈을 타 흉기로 여러 차례 찔러 4주간의 치료가 필요한 열상을 입힌 혐의를 받고 있다.

당시 A씨는 B씨에게 생일선물을 달라고 말했으나, "너도 다 컸는데 네 생일을 내가 왜 챙기냐"는 말을 듣자 순간적으로 범행을 결심한 것으로 알려졌다.

앞서 A씨는 지난해 5월 사촌 누나를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의도 받고 있다. 사촌 누나에게 자신의 알코올 의존 문제를 상의하던 중 자신의 말에 동조하지 않는다는 이유에서였다.

재판 과정에서 A씨는 "범행 당시 정신병적 증상으로 인해 의사결정 능력이나 사물 변별능력이 미약한 상태에 있었기 때문에 형의 감경이 이루어져야 한다"고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

재판부는 "살인미수 범행 후 8개월이 지나지 않은 시점에 다시 범행을 저질렀다. 당시 아버지의 방어로 살해할 수 없겠다는 생각이 들자 범행을 단념한 것으로 보인다"며 "범행 당시 스스로 행위에 대해 정확하게 인식하고 있었고, '정신병적 증상이 존재했다는 근거가 없다'는 정신 감정 결과가 있다"고 말했다.

그러나 "피고인에게 행위와 결과에 상응하는 책임을 물어야 하지만 범행이 모두 미수에 그쳤고, 자수한 뒤 인정하고 반성하는 점, 피해자들이 처벌을 원하지 않는 점 등을 종합했다"며 양형의 이유를 밝혔다.

