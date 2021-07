광진구 인공지능 민원안내 로봇 ‘나루’ 탄생

인공지능 민원안내 로봇 ‘나루’ 19일 시연회 개최... 7월 시범운영 기간 거쳐 8월부터 본격적으로 운영

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 19일 ‘인공지능 민원안내 로봇서비스 시연회’를 가졌다.

구는 민원복지동 1층에 인공지능 민원안내 로봇 ‘나루’를 배치해 7월까지 시범운영 기간을 갖고 오는 8월부터 본격적인 운영에 들어간다.

이 사업은 민원 서비스의 질을 향상시키고 방문객들에게 4차 산업혁명의 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이 로봇은 스스로 움직이면서 민원인에게 관련 부서를 안내하고 지역 내 행사를 소개한다. 또 영어, 중국어, 일본어 등 통역기능을 갖춰 외국인의 민원 업무 처리에도 도움이 될 것으로 기대된다.

로봇 머리 부분에는 카메라와 스피커가 설치돼 있고, 화면에 나타나는 얼굴표정으로 감정도 표현할 수 있다.

로봇 몸통에 설치된 32인치 모니터에는 구 소개, 행사안내, 로봇과의 대화, 사진촬영, 운세보기 등 메뉴가 활성화 돼 있어 터치를 통해 이용 가능하다. 민원안내 관련 정보입력은 음성과 키보드 모두 가능하다.

김선갑 광진구청장은 “민원안내 로봇을 통해 방문객들에게 4차 산업혁명 체험의 기회를 제공할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”며 “지속적인 업그레이드를 통해 보다 효율적이고 풍성한 정보를 민원인에게 제공하겠다”고 말했다.

