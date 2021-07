[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▷교무처장 심재형 ▷취업진로처장 이성욱 ▷대학혁신본부장 김효건 ▷기획부처장 허동렬 ▷인사부처장 장혜경 ▷교무부처장 김미영 ▷취업진로부처장 김미영1 ▷산학협력단부단장 여민우 ▷첨단미래학부장 황성범 ▷공간디자인학부장 오성진 ▷문화콘텐츠학부장 조숙희 ▷보건의료학부장 김지혁 ▷커리어학부장 임계환 ▷관광외식학부장 김미경 ▷라이프케어학부장 문진복 ▷전자계열 학과장 이명원 ▷작업치료과 학과장 박성호 ▷여대생커리어개발실장 강은희 (이상 18명)

