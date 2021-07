AP통신 "한국 금메달 10개 전망…양궁·태권도 4개씩"

나흘 앞으로 다가온 도쿄올림픽에서 대한민국 선수단이 10개의 메달을 획득할 것이라는 외신의 전망이 나왔다.

19일(현지시간) AP 통신이 내놓은 종목별 메달리스트 예측을 보면, 한국은 금메달 10개를 수확할 것으로 관측됐다. 한국 선수단이 애초 목표로 내건 7개보다 더 밝은 전망치다.

통신은 한국이 전통의 강세 종목인 양궁에서 4개, 태권도에서 4개를 휩쓸 것으로 내다봤다.

브래디 엘리슨(미국)이 남자 개인전에서 우승해 한국의 양궁 전 종목 석권을 가로막을 것으로 통신은 점쳤다.

통신은 또 장준(남자 58㎏), 이대훈(남자 68㎏), 심재영(여자 49㎏), 이다빈(여자 67㎏ 초과급)이 태권도에서 금메달 4개를 목에 걸 것으로 전망했다.

펜싱 남자 사브르 단체전, 여자 골프(고진영)도 금 수확이 기대된다.

AP 통신의 예상대로라면, 한국은 올림픽 개회식 이튿날이자 '골든 데이'로 삼은 24일에 양궁 혼성단체전, 태권도의 장준과 심재영에게서 금메달 3개를 얻을 수 있다.

AP 통신의 예상을 넘어서서 더 많은 금빛 낭보가 전해질 가능성도 있다.

24일 펜싱 남자 사브르 개인전에 출전하는 세계랭킹 1위 오상욱이 대표적이다. AP 통신의 오상욱을 은메달 후보로 지목했다.

같은 날 사격 남자 10m 공기권총에 출전하는 '사격 황제' 진종오 역시 AP 통신의 은메달 관측을 깨고 금빛 과녁을 맞힐 수 있다.

