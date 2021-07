하태경, 정의당에 "허울뿐인 가짜 페미니즘의 탈 벗으라"…女 복무 놓고 설전

[아시아경제 김초영 기자] 하태경 국민의힘 의원이 19일 본인의 대선 공약인 '남녀공동복무제'를 두고 "안티 페미니즘을 선동하는 하태경식 포퓰리즘"이라고 비판한 정의당을 향해 "허울뿐인 가짜 페미니즘의 탈을 벗으라"고 반격했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저의 남녀공동복무제를 '안티 페미니즘', '선동하는 포퓰리즘'이라고 왜곡하는 정의당은 양성평등을 운운할 자격이 없다"고 운을 뗐다.

하 의원은 "저의 '1년 남녀공동징병제'와 '3년 모병 혼합제'는 인구 감소로 인한 병력 자원 감소에 대처하는 불가피한 정책적 대안"이라며 "그런데 정의당은 이에 대한 특별한 대안도 없이 저의 공약을 안티 페미니즘과 포퓰리즘이라고 비난했다"고 지적했다.

이어 "정의당식 주장이라면 양성평등을 위해 남녀공동복무제를 채택한 스웨덴과 노르웨이 등은 졸지에 '안티 페미 포퓰리즘' 국가가 되는 것"이라며 "심각한 외교적 결례일 수 있는 '아무말 대잔치'"라고 날을 세웠다.

그는 "'여성까지 징병해 더 많은 청년을 군대로 보내버리면 이 사회는 누가 유지하냐'는 궤변은 남녀를 갈라치기 하는 망언에 가깝다"며 "남성이든 여성이든 군 복무를 하는 청년이든 비 복무 청년이든 다 자신의 역할에 맞게 우리 사회를 유지하는 기둥"이라고 설명했다.

그러면서 "그런데 정의당은 마치 군대 안 가는 여성만이 우리 사회 유지에 기여하는 것처럼 청년들을 갈라치기 하고 있다"며 "정의당이 진정 페미니즘을 옹호하는 정당이라면 최소한의 일관성이라도 있어야 한다"고 강조했다.

또한 "양성평등을 주장하려면 페미니스트 권인숙 의원처럼 제도적으로 가장 심각한 남녀차별로 남아 있는 군 복무 문제를 먼저 해결하자고 나서야 정상 아니냐"며 "정의당이 정말로 제 남녀공동복무제 공약을 비판하고 싶거든 허울뿐인 '가짜 페미니즘'의 탈이라도 벗어 던지고 하길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 강민진 청년정의당 대표는 18일 하 의원을 겨냥해 "이번에도 온라인 커뮤니티 일각의 주장을 앵무새처럼 그대로 옮겨왔다"며 "여성가족부 폐지 공약과 마찬가지로, '여자도 군대 보내자'는 그 주장 역시 안티 페미니즘을 선동하는 하태경식 '포퓰리즘' 연장선일 뿐"이라고 비난한 바 있다.

강 대표는 "하 의원에게서 보이는 의지라고는 안티 페미니즘으로 표를 끌어모으겠다는 의지, 그리고 이준석 대표의 통일부 폐지론에 힘을 싣는 등 낡은 반북한 정치를 지속하겠다는 의지일 뿐"이라며 "강제 징병을 확대하고, 북한하고 적대해서 군축도 어렵게 만드는 대선 후보가 대체 무슨 자격이 있나. 일찌감치 사퇴를 권하고 싶다"고 했다.

한편 하 의원은 지난 15일 '남녀공동복무제'와 '징병·모병 혼합제'를 공약했다. 남녀 모두 징병해 1년간 의무 복무하는 병력 10만명을 구성하고, 복무기간 3년의 모병제를 통해 고숙련 20만명을 채우자는 내용이다.

