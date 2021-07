고덕테크노밸리 지식산업센터 ‘고덕STV’ 성황리에 분양 진행 중

고덕테크노밸리 지식산업센터 ‘고덕STV’는 현재 성황리에 분양 진행 중으로 잔여 물량이 많이 남지 않아 사람들의 주목을 받고 있다.

고덕STV는 반경 2km 이내에 삼성전자평택캠퍼스와 고덕IC를 인접하고 있으며, 항공모함 4배, 축구장 13개 크기로 연면적이 88,741㎡에 이르는 고덕신도시 내 최대규모를 자랑한다.

전 층 층고 6~6.5m로 1~6층까지 제조형시설에 최적화된 드라이브인 시스템과 도어투도어 시스템이 갖춰져 있어 사무실 안까지 트럭(5톤)진입이 가능해 물류 상·하차에 용이하고, 업무용 공간인 7~10 층의 섹션오피스 역시도 높은 층고로 인해 복층 설계가 가능한 강점을 가지고 있다.

바이어 접객을 위한 층별 비즈니스라운지, 효율적인 업무 소통을 위한 화상회의실, 업무피로를 풀어줄 샤워시설, 임직원들의 건강을 위한 피트니스센터, 쾌적한 녹지공간과 함께 편안한 휴식을 제공할 루프탑가든, 입주사들의 편의를 위한 공용탕비실 까지 최고의 커뮤니티를 갖추고 있다. 더불어 편리한 출퇴근을 위한 통근버스 운영까지 계획되어 있어 입주사의 생산성을 더욱 높여줄 예정이다.

특히 도시형생활주택과 주거용 오피스텔의 경우 주택수에 포함이 되어 조정대상지역 내 한 채를 보유한 상태에서 도시형생활주택이나 주거용 오피스텔을 추가로 매입하면 보유하고 있던 주택을 처분해야만 대출이 가능하다. 또한 세금적인 부분에서도 부담이 높아 이에 대한 대체상품으로 지식산업센터가 주목을 받고 있다.

지식산업센터는 1가구 2주택 산정 대상에서 제외되고 양도소득세 중과 대상에도 포함되지 않으며 법률적 정책지원은 물론 취득세 50%, 재산세 37.5%도 감면받을 수 있다. 여기에 전매제한 기간이 없으며 분양가의 최대 80%까지 장기 저리 융자도 가능해 초기 비용 부담이 낮은 것이 특징이다.

한편 고덕 STV는 견본주택 및 홍보관을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr