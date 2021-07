톤28 X 부루마불, 랜선 클린여행 캠페인 선보여

톤28이 추억의 레트로 게임인 부루마불과의 협업을 통해 안전한 랜선 클린여행 캠페인을 온라인을 통해 선보인다고 19일 밝혔다.

금일부터 27일 오전10시까지 톤28 공식 홈페이지를 통해 금액과 무관하게 어떤 제품이든 1개만 구매하면 누구나 참여할 수 있는 기회가 주어지고 100% 당첨될 수 있으며, 스타벅스 아이스 아메리카노부터 부산과 제주의 호텔 숙박권까지 받을 수도 있는 캠페인이다.

톤28 관계자는 “짧은 장마가 지나고 폭염과 함께 여름휴가 시즌이 오면서 여행에 대한 수요는 큰 폭으로 증가하고 있다.”면서 “경품 중에는 부루마불과의 협업을 통해 한정판으로 특별 제작된 톤28x부루마불 클린여행 KIT도 있어 가벼운 여행이나, 캠핑 그리고 집에서 안전하게 보드게임을 즐길 수도 있다”고 전했다.

이어서 “호텔 숙박권의 경우에는 당첨이 되어도 거리두기 4단계가 지나고 사용하기를 당부드린다.”고 덧붙이면서 “또한, 캠페인 수익금의 5%는 사회복지기금으로 적립되어 전액 동물 구조단체, 프란치스꼬회, 성심원 등에 기부된다.”고 말했다.

톤28X부루마불 랜선 클린여행 캠페인에 대한 자세한 내용은 톤28 공식 홈페이지에서 확인이 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr