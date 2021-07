에듀윌, 위험물산업기사/기능사 기본이론 무료배포 이벤트 진행… 7월 31일까지

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 위험물산업기사/기능사 전과목 기본이론 강의를 무료로 배포하는 이벤트를 마련했다.

에듀윌 회원이라면, 누구나 위험물 기본이론 무료배포 이벤트에 참여할 수 있다. 수강신청은 7월 31일까지 에듀윌 위험물산업기사/기능사 홈페이지에 접속하면 된다.

강의는 위험물산업기사/기능사 전문 이찬범 교수가 담당해 비전공자, 초보 수험생도 쉽게 이해되는 이론 설명을 제공한다. 기출문제 분석을 토대로 빈출 내용을 구성하며 배운 개념을 문제에 적용해볼 수 있다.

한 합격생은 “초시생은 특히나 방대한 학습 범위에 어려움을 겪는 경우가 많은데, 이 교수님은 핵심만 콕콕 짚어 외울 수 있도록 강의를 진행하셔서 수월하게 준비할 수 있었다”라며 “기초가 부족한 수험생이라면 이론강의를 통해 하나씩 차근히 위험물기능사 시험을 준비하길 바란다”고 조언했다.

에듀윌은 수강생을 위한 ‘소문내기 이벤트’도 추가로 마련했다. 지정 자격증 커뮤니티에 위험물 기본이론 무료배포에 관한 글을 등록한 수험생에게 추첨을 통해 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다.

