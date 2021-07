창원대학교, 제18회 자원순환분야 젊은연구자학술연구발표회에서 우수한 성과

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 폐자원에너지화 특성화대학원 사업단은 한국 폐기물자원 순환학회(KSWM)와 공동으로 '제18회 자원순환 분야 젊은 연구자 학술연구발표회'를 개최했다고 19일 밝혔다.

강원도 평창군에서 열린 이번 발표회는 한국 폐기물자원 순환학회 이재영 회장의 개회사를 시작으로 'YKN(Young KSWM Network)' 위원회 발대식, 연사 특강, 연구성과 발표 등으로 진행됐다.

창원대를 포함한 19개의 대학과 기관에서 약 100여명의 젊은 연구자가 참여했다.

이번 학회에는 미래를 이끌어 갈 40세 이하 젊은 연구자의 연구와 네트워킹 활동을 적극적으로 지원하기 위해 제1대 YKN 조직 구성 및 분과위원장이 임명돼 발표회의 의미를 더했다.

창원대 박민주 박사과정 학생은 최우수상으로 선정됐고, YKN 7개 분과 중 '유기성폐기물 처리 및 자원화 분야' 초대 분과위원장으로 위촉됐다.

이 밖에도 정창훈 박사과정을 포함한 창원대학교 폐특사업단 소속 대학원생과 학부생이 7개의 우수논문 발표상을 수상해 발표회 참여 기업·기관의 큰 관심을 받았다.

정대운 지도교수는 "대학의 지원과 협조 속에서 사업 참여 대학원과 학부생들이 학회에 안전하게 참석하고, 큰 성과들을 거둘 수 있었다"라며 "앞으로도 젊은 연구자들이 더 높이 성장할 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 나가겠다"라고 전했다.

