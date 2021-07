역대급 폭염, 스마트카라 음식물처리기 7월 프로모션 제공으로 ‘눈길’

계절이 본격적인 여름철로 접어들면서 기록적인 폭염이 찾아왔다. 지속되는 폭염으로 인해 야외활동이 힘들어지고 가정에서 시간을 보내는 시간이 많아지면서, 자연스럽게 가정 내 음식물쓰레기에 대한 걱정이 늘고 있다.

여름철 폭염으로 인해 음식물이 빠르게 부패하고 초파리와 악취가 생겨 음식물쓰레기를 집 안에서 모으기가 어렵다. 하지만 밖에서 모아 버리면 주변 이웃들에게 불편함을 줄 수 있는 고민이 생긴다.

이러한 여름철 음식물처리에 대한 고민을 해결할 수 있도록 스마트카라에서 ‘없어야 잘산다’ 7월 프로모션을 제공한다고 밝혔다.

이번 ‘없어야 잘산다’ 프로모션은 스마트카라 400 FIT(2L) 구매시 ‘5% 할인’과 ‘에코필터 2세트’를 제공하며 ‘라쿠진 푸드스팀 쿠커’를 사은품으로 증정한다. PCS-500D(5L)구매시에는 ‘5% 할인’과 ‘에코필터 4세트’ 제공에 ‘라쿠진 서큘레이터’를 사은품으로 증정한다.

지난 5월에는 ‘스마트카라 400 FIT 뉴컬러’ 스윗 핑크, 크림 베이지, 네이처 그린을 출시해 인테리어 가전과 동시에 편리미엄 가전으로도 소비자들에게 좋은 호응을 얻어냈다.

7월 프로모션 진행중인 스마트카라는 여름철 음식물처리에 최적화 되어있는 제품으로 최대 90%까지 음식물쓰레기 부피를 줄일 수 있고 부패로 인한 악취와 세균, 초파리와 같은 걱정을 없앨 수 있다. 또한 음식물쓰레기를 장기간 보관하는 스마트 보관 기능이 있어 음식물쓰레기에 대한 모든 고민을 한 번에 해결할 수 있다.

또한, 설치형이 아닌 가전제품으로 원하는 위치에 두고 사용할 수 있어 가전테리어로도 효과적이다. 병원성 세균을 99.9%까지 살균하여 여름철 음식물쓰레기로 인한 주방 오염 걱정도 해결해준다.

스마트카라 관계자는 “이번 여름철 성원에 힘입어 스마트카라 창립 이래 올해 역대 최고 실적을 경신할 것으로 예상되며, 음식물처리기가 이제 여름필수가전으로 자리 매김한 것을 실감한다”고 전했다.

추가로 “앞으로도 음식물쓰레기로 고민하는 소비자들에게 좋은 제품과 서비스로 다가갈 수 있도록 노력할 예정이며, 더 많은 분들이 음식물처리가전의 신세계를 경험하시길 바란다”고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr