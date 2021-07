농업도 전략적 경영이 필요해... '21 귀촌인 위한 '창업특화교육' 눈길

농업도 전략적 경영이 필요한 시대다. 예비 귀농귀촌인을 위한 창업특화 교육이 눈길을 끈다.

농림축산식품부, 농림수산식품교육문화정보원 주최하고 교육기관 (주)한국정책미디어가 시행하는 '2021년 귀촌인을 위한 창업 특화 교육 과정'은 귀촌인을 위한 창업 탐색과정(72 시간)과 신규 농업인과 예비 귀농귀촌인을 대상으로 이론교육(비대면)과 현장실슬(대면)으로 진행된다.

지난 3월부터 진행되고 있는 '2021년 귀촌인을 위한 창업 특화 교육 과정'은 오는 9월까지 총 270명(각 기수당 30명)을 선발한다. 무엇보다 이번 교육은 국비 70%가 지원되며 자부담은 30%이라는 점에서 주목된다.

(주)한국정책미디어 이재욱 대리는 "향후 3년 내 귀농귀촌 계획이 있는 도시 직장인들과 농업 창업을 계획 중인 대학생, 청년 창업인, 은퇴자 등이 대상"이라면서 "관습적·전통적 방식이 아닌 계획적?전략적 방식으로 농산물뿐만 아니라 지역의 유무형 자원의 가치를 발견하고 이를 기반으로 2차산업, 3차산업과 연계하여 부가가치를 창출할 수 있는 역량을 배양할 수 있다"고 강조했다.

교육 과정은 '귀촌선배의 특급비법' 등 생생한 현장의 목소리를 들을 수 있는 강의부터 '모바일 농장만들기 시뮬레이션' '귀촌인을 위한 농산업 창업교육' '창업계획서 작성' 등 초보 농업인들에게 꼭 필요한 과정이 다양하게 마련 돼 있다.

교육신청은 (주)한국정책미디어 홈페이지에서 접수하면 된다.

