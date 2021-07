“사장님~ 백신보험 무료로 신청하세요” 미트박스, 회원대상 코로나 백신보험비 100% 지원

축산물 직거래 앱 미트박스가 백신 쇼크부터 상해까지 보장하는 ‘사장님 지킴이 안심보험’을 19일부터 무료로 제공한다. 미트박스 회원이라면 누구나 신청을 통해 1년간 혜택을 받을 수 있다.

미트박스가 제공하는 보험은 ‘아나필락시스 쇼크’ 진단 시 200만원을 보장한다. 또한 교통재해 시 상해도 장해지급률에 따라 보험금을 지급받을 수 있다.

이번 이벤트는 재확산된 코로나 상황에서 누구보다 어려움을 겪고 있을 자영업자 사장님들을 응원하는 의미를 담았다.

미트박스 김기봉 대표는 “한 가정의 가장이신 사업자분들이 혹시 모를 위험에 대비할 수 있도록 무료 보험을 준비했다”며 “백신 쇼크는 물론 사업장에서 입을 수 있는 상해까지 보장하여 자영업자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는데 일조하고 싶다.”라고 말했다.

미트박스 ‘사장님 지킴이 안심보험’은 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 미트박스의 주요 고객인 사업자 회원 뿐만 아니라 개인회원까지 보장받을 수 있도록 혜택의 폭을 넓혔으며, 보험료는 미트박스가 전액 부담한다.

한편 미트박스는 혁신적인 유통단계 축소를 통해 식당 및 정육점 고객이 최대 30% 원가절감을 할 수 있도록 돕는 축산물 직거래 플랫폼이다. 2014년 설립된 이후 축산 시세를 제공하여 축산물 시장의 합리적인 가격형성에 앞장서 왔다. 2021년 6월 기준 누적거래액 8,500억 돌파, 누적 앱 다운로드 수는 20만을 넘어섰다.

