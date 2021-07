이삭토스트, 프리미엄 식빵 도입한 신메뉴 ‘허니갈릭햄치즈’ 선보여

대한민국 1등 토스트 브랜드 이삭토스트(대표 김하경)가 신메뉴 ‘허니갈릭햄치즈’를 출시한다고 19일 밝혔다.

이삭토스트가 새롭게 선보이는 신메뉴 허니갈릭햄치즈는 기존 메뉴에 사용되던 식빵과 달리 프리미엄 식빵을 도입한 점이 특징으로, 보리맥아추출물이 첨가되어 부드럽고 도톰하며, 촉촉한 맛을 자랑한다. 또한 국내산 마늘과 달콤한 꿀이 들어간 허니갈릭 소스와 이삭토스만의 독창적인 레시피가 결합되어 더욱 깊은 풍미와 함께 색다른 맛과 향을 즐길 수 있다.

이삭토스트 관계자는 “앞서 진행된 ‘신메뉴 아이디어 공모전’을 비롯해 고객 여러분들께서 보내주신 메뉴추천과 함께 토스트의 기본요소 ‘식빵의 다양화’에 대한 많은 의견을 보내주셨다”며 “소중한 의견을 적극 반영해 기존 식빵과 다른 프리미엄 식빵으로 대체한 신메뉴를 출시하게 되었다”고 출시배경을 밝혔다.

이어 “앞으로도 이삭토스트에 많은 관심과 사랑을 보내주시는 고객 분들의 의견에 더욱 귀 기울이며, 다양한 메뉴를 선보일 수 있도록 연구와 개발에 박차를 가할 계획이다”라고 덧붙였다.

전국 830여개 이상의 가맹점을 운영하고 있는 이삭토스트는 지난 2월, 김하경 대표가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 직접 출연, 가맹점주들의 부담을 줄여주기 위해 가맹비를 받지 않는다고 밝혀 놀라움을 자아내기도 했다. 또한 유튜브 채널 ‘달라스튜디오’의 웹 예능 ‘네고왕 시즌2’을 통해 직원들의 파격적인 복지혜택 및 직원 친화적 기업문화 등이 소개되며 ‘착한기업’으로써의 명성을 공고히 하고 있다.

한편 이삭토스트는 최근 ‘당신을 위한 특별한 일상식’ 이라는 캐치프레이저 아래, 버거 전문 브랜드 ‘이삭버거(ISAAC Berger)’를 새롭게 런칭해 화제를 모으고 있다.

박승규 기자 mail@asiae.co.kr