뱅크몰이 처음으로 1금융권 SC제일은행과 업무제휴를 체결했다고 19일 밝혔다.

뱅크몰은 금융소비자보호법에 따라 올해 9월에는 온라인대출중개법인으로 등록 예정 중에 있으며, 본인에게 맞는 상품을 직접 검색가능한 알고리즘도 개발이 완료 된 상태이다.

뱅크몰의 최승일 이사는 “이번 MOU를 통해 1금융권 첫 계약에 이어 앞으로 더 많은 금융사들과 협약 예정이기에 예정보다 더 빠르게 서비스를 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.

SC제일은행은 MOU를 통해 새로운 비대면 영업 채널확장을 기대 해 볼 수 있다.

