AZ백신 맞은 30세 이상 장병, 오늘부터 화이자로 2차 접종

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 아스트라제네카(AZ) 백신으로 1차 접종을 한 30세 이상 장병들이 19일부터 화이자 백신으로 2차 접종을 한다.

이날 국방부에 따르면 아스트라제네카 백신 1차 접종을 마친 군내 30세 이상 인원은 총 11만6000여 명 가운데 희망자들은 이날부터 화이자 백신으로 2차 접종을 하는 '교차 접종'을 시작한다.

질병관리청이 최근 '희귀 혈전증' 발생 우려가 제기된 아스트라제네카 백신 접종 연령을 기존 30세 이상에서 50세 이상으로 상향 조정한 데 따른 조처로 다음 달 6일까지 진행된다.

30세 미만 장병들은 대상자 41만4000명 중 95.4%에 해당하는 39만5000여 명이 화이자로 1차 접종을 받았고, 이 가운데 99.5%인 39만1297명이 지난 16일까지 2차 접종을 마쳤다. 한편, 이날 오전 10시 기준 군내 코로나19 확진자는 2명이 늘어 누적 1197명이 됐다.

추가 확진자는 경기 성남 공군 군무원과 대전 육군 공무직 근로자로, 두 사람 모두 아스트라제네카 백신 2회 중 1차 접종만 마친 것으로 파악됐다

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr