'불(火)필요한 음식 NO'…G마켓·옥션, '여름 한상' 프로모션

폭염 속 '노파이어' 별미 특가 판매

간편조리 보양식부터 디저트까지

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션이 25일까지 '여름 한상' 식품 연합 기획전을 진행한다고 19일 밝혔다. 폭염으로 불을 사용하는 요리가 힘들어지면서 간편가정식, 커피·음료 등 '노파이어(No Fire) 식품'이 인기를 끌고 있는 만큼 관련 식품들을 한자리에 모아 특가에 선보인다는 설명이다.

이번 기획전에서는 시원하고 맛있는 음식과 함께 집콕할 수 있는 '홈캉스를 위한 한상', 캠핑 등 야외에서 간편하게 먹을 수 있는 '여행을 위한 한상', 열대야를 시원하게 이길 '여름밤 야식을 위한 한상' 등 다양한 상황에 어울리는 식품들을 준비했다. 간편조리 보양식 등 여름철 원기회복을 위한 식품, 다이어트와 피로회복에 도움을 주는 건강기능식품도 확인할 수 있다.

7000원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인되는 '15% 할인쿠폰'도 매일 3장씩 제공한다. 데일리 특가딜 상품도 준비했다. 매일 5개씩 선보이며 19일 G마켓에서는 '오설록 다이어트 이너핏 워터플러스'(30일분), 'CJ 햇반'(210g×36개), '아모제 저탄고지 키토제닉 버터커피'(230㎖), '드시모네 캡슐'(1박스), '백년가게 풍기 삼계탕'(1kg×3팩) 등을 판매한다. 옥션에서는 '노엣지피자 리코타치즈 2판+파이브치즈 2판', '오곡 안심 텐더 매콤한맛'(1kg+1kg), '강블리라이프 수블리 미네랄워터'(2.0ℓ×24개), '오뚜기밥'(150g×30개), '핫앤슬림 에스란'(150g+60g) 등을 선보인다.

이 외에도 간편조리식품, 커피·음료, 과자·간식, 면류, 건강·다이어트식품 등 복잡한 조리 과정 없이 간편하게 즐길 수 있는 다양한 식품을 특가에 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 '여름 한상' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

김은신 이베이코리아 마트뷰티실 실장은 "무덥고 습한 날씨가 계속되면서 간편하게 조리 가능한 노파이어 식품 수요가 증가하고 있는 추세"라며 "음료, 간식, 건강식품 등 폭염 대비한 식품을 총망라해 특가에 선보이는 만큼 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.

