'도지파더' 효과 사라지나‥머스크 도지코인 '띄우기'에도 결국 제자리

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 가상화폐 도지코인이 모처럼 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 지원에 힘입어 바닥 탈출을 시도했지만 힘이 부치는 모습이다.

머스크는 17일(현지시간) 오후 자신의 트위터 계정의 프로필 사진을 선글래스를 쓴 자신의 얼굴로 변경했다. 해당 선글래스에는 도지코인의 상징인 시바견의 모습이 담겼다.

가상화폐 전문매체 디크립트는 머스크의 행동을 도지코인 '레이저 아이'로 해석했다. 레이저 아이는 프로필 사진의 눈에 레이저를 합성해 비트코인 커뮤니티에 대해 지지하는 행동을 뜻한다.

머스크는 지난달에는 비트코인을 지지하는 레이저아이가 있는 프로필 사진을 올린 데 이어 도지코인 지지 운동을 하자는 의미로 이런 행동을 한 것으로 풀이된다.

머스크는 또 "릴엑스(머스크의 아들)는 챔피언처럼 도지를 호들링(Hodling·비트코인 보유한다는 신조어)하고 있다. 말 그대로 단 한 번도 '팔아라'는 말을 하지 않았다"고 트윗하기도 했다.

머스크의 프로필 사진 변경과 도지코인 매도 부인 트윗 후 도지코인 값은 10% 급등해 20센트 선에서 거래됐다. 과거 머스크가 지원사격에 나설 때 마다 도지코인 값이 폭등했던 것을 감안하면 추가 상승 가능성도 예상됐다. 하지만 추가 상승은 없었고 도지코인은 제자리로 돌아왔다.

18일 오후 현재 코인마켓캡에 따르면 도지코인은 24시간 전에 비해 4.4% 내린 18.3센트에 매매되고 있다.

가상화페 시가총액 1위 비트코인은 0.42% 3168달러에 이더리움은 0.3% 내린 1899달러에 매매되고 있다. 도지코인에 비해 비트코인과 이러디움 값이 더 안정세를 보이고 있다.

한편 머스크는 오는 21일 열리는 비트코인 콘퍼런스 '더 B 워드'에서 잭 도시 트위터 창업자와 비트코인을 주제로 토론을 할 예정이다. '도지파더' 머스크는 비트코인 지지자 도시에 맞서 비트코인 비판론에 설 것으로 예상된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr