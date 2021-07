청해부대 코로나19 집단감염 현실화…함정 인수 위해 수송기 띄운다(종합)

[아시아경제 송승섭 기자]코로나19 확진자가 발생한 청해부대 내에서 대규모 집단감염이 확인됐다. 합참은 백신 접종을 완료한 인력을 공중급유수송기에 태워 문무대왕함을 인수할 예정이다.

18일 대한민국 합동참모본부(합참)에 따르면 이날 오전 8시 기준 문무대왕함에서 검사 결과를 통보받은 승조원 101명 중 61명이 추가 확진 판정을 받았다. 결과 통보 대상의 60.3%다. 이로써 총 확진자는 지난 15일 최초 확진자를 확인한 지 사흘 만에 68명으로 늘었다.

합참은 "현지 보건당국에 의뢰한 승조원 300여명에 대한 PCR 전수검사 중 101명의 결과를 통보받았다"며 "기존 확진자 7명을 포함해 68명이 양성, 33명이 음성으로 나왔다"고 밝혔다.

승조원 200여명은 아직 유전자증폭(PCR) 검사 결과가 나오지 않았다. 결과에 따라 추후 확진자가 더 큰 폭으로 늘어날 가능성도 제기된다. 함정 내 유증상자가 80여명에 달하고 승조원 전원이 백신 미접종 상태여서다.

의심 증상을 보이는 승조원도 속출하고 있다. 이날 승조원 3명은 폐렴 의심증세로 현지병원에서 외진 후 입원해 치료를 받고 있다. 총 입원 환자도 15명(확진자 3명 포함)으로 늘었다.

입원자를 제외한 나머지 승조원들은 현재 모두 함정 안에 머무르고 있다. 문무대왕함은 함정 구역 자체를 통째로 구분해 침실과 식사공간 등을 코호트(동일집단) 수준으로 분리한 상태다. 현재 나머지 승조원들의 PCR 검사 결과를 기다리는 것으로 알려졌다.

합참에 따르면 의료진들은 입원자 가운데 중증으로 집중관리를 받는 환자 3명을 공군 수송기로 후송할 수 있을 것으로 판단하고 있다. 이에 청해부대 장병들의 귀국을 위해 공군 다목적 공중급유수송기(KC-330) 2대가 이날 오후 현지로 출발할 계획이다.

수송기에는 백신 접종을 완료한 대령급 장교와 함정 운용을 위한 필수 인력 약 150명으로 구성된 긴급파견부대가 탑승한다. 이들은 청해부대 34진으로부터 문무대왕함을 인수한 뒤 한국까지 운항한다.

만약 귀국이 완료되면 내달 중순으로 예정됐던 임무 교대 시기보다 조기 복귀하게 된다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr