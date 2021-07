조은희 서초구청장 6개 선별검사소 운영토록한 이유?

구, 보건소 진료소 포함 임시선별검사소 운영으로 대기시간 줄이고, 시민 접근성 높여(?보건소 ?고속터미널역 ?강남역 ?사당역 ?서초종합체육관(드라이브스루))...19일부터 심산기념문화센터(드라이브스루) 운영... 서울 자치구 최다 선별검사소 운영은 물론 서울시 유일 드라이브스루 운영으로 선택지 다양화

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 급증하는 코로나 검사 수요에 대응하기 위해 드라이브스루 검사소 2곳을 포함한 총 6개소 선별검사소를 운영한다.

이로써 구는 서울 자치구에서 가장 많은 선별검사소를 운영하게 됐다.

운영 장소는 기존 운영해오던 ▲보건소 선별진료소 ▲고속터미널역 ▲강남역 ▲사당역 ▲서초종합체육관(드라이브스루) 등 5개소 외 오는 19일부터 운영하는 심산기념문화센터 드라이브스루 선별검사소다.

이번에 추가된 심산기념문화센터 드라이브스루 선별검사소는 현재 서울에서 유일하게 운영중인 서초종합체육관 선별검사소의 검사 인원이 일평균 700명을 웃도는 등 시민 호응도가 높아짐에 따라 추가로 설치하게 됐다.

구가 이렇게 검사소를 확대 운영하게 된 데는 코로나 재확산으로 인해 검사를 받기 위한 시민들이 몰리며 곳곳에서 벌어지는 ‘대기 행렬’을 막아야 한다는 판단에서다.

또, 폭염이 지속되면서 검사 인원을 분산시켜 긴 대기줄을 줄이고, 검사받는 시민들의 편의를 높이기 위해 가용 가능한 행정력을 총 동원하겠다는 조은희 구청장의 강력한 의지이기도 하다.

한편 구는 폭염 속에서 검사를 받기위해 줄을 선 시민들을 위해 그늘막, 양산 대여, 시원한 생수를 비치해 불편함을 최소화했다.

또, 탈진과 감염으로부터 의료진을 보호하기 위해 ‘최첨단 모듈형 언택트 임시선별검사소’를 설치해 이곳에서 냉방시설 등 쾌적한 환경에서 근무하며 더위를 피하도록 했다.

선별검사소의 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지이며, 주말은 오전 9시부터 오후 6시까지다.

조은희 서초구청장은 “무더위 속 코로나 재확산으로 걱정을 안고 검사소를 찾는 시민들과, 방역의 최전방에서 싸워주는 의료진들의 안전과 건강이 최우선인 만큼 구 차원에서 선별검사소의 차질 없는 운영을 지원하여 코로나 확산방지에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr