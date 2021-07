지지율 바닥 친 日 스가, 자민당 총재 연임 도전 밝혀

[아시아경제 이민지 기자]스가 요시히데 일본 총리가 올해 9월 임기가 끝나는 자민당 총재 재선을 통해 총리 연임에 도전하겠다는 뜻을 밝혔다.

스가 총리는 17일 요미우리TV와의 인터뷰에서 자민당 총재 선거 출마에 대해 "시기가 오면 당연한 일이라고 생각한다"고 말했다.

의원내각제인 일본은 국회의원들이 행정수반인 총리(내각총리대신)를 뽑아 다수당(현재 자민당) 총재가 총리를 맡는 구조다. 스가 총리는 지병을 이유로 자민당 총재 임기를 1년 남겨 놓고 물러난 아베 신조(安倍晋三) 전 총리의 뒤를 이어 작년 9월 자민당 총재로 선출된 뒤 총리가 됐다. 스가 총리의 현 자민당 총재 임기는 아베의 잔여 임기인 올해 9월 30일까지이고, 4년인 현 중의원의 임기는 오는 10월 21일 만료된다. 이에 따라 올해 9월 이전에 자민당 총재 선거, 10월 이전에 다수당을 결정하는 중의원 선거가 이뤄질 것으로 전망된다.

스가 총리는 총리의 전권 사항인 중의원의 임기전 해산 단행 가능성에 대해선 "총재 임기가 정해져 있고, 중의원 임기도 마찬가지"라고 언급했다. 중의원 해산 전의 개각 가능성에는 "우선은 백신 대책에 내각이 전력을 집중하는 것이 중요하다"고 말했다.

최근 발표된 지지(時事)통신의 7월 여론 조사에서 스가 내각 지지율은 위험 수위인 20%대까지 하락한 것으로 조사됐다. 내각 지지율은 29.3%로 지난해 9월 내각 출범 이후 처음으로 30% 밑으로 떨어졌다. 코로나19 대응 부실 논란과 올림픽 강행 등의 마이너스 요인이 겹쳐 지지율에 영향을 준 것으로 분석된다.

해당 조사에서 스가 총리가 언제까지 총리직을 계속했으면 좋겠느냐는 질문에 '자민당 총재 임기인 올 9월까지만 재임하고 물러나면 좋겠다'는 답변은 49.4%로 가장 많았고, '당장 그만뒀으면 한다'는 응답도 17.3%나 됐다. '스가 총리가 자민당 총재 재선에 성공해 3년 더 했으면 한다'는 응답은 18.0%, '가능한 한 오래 재임했으면 한다'는 답변은 5.6%에 그쳤다.

