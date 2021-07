문화재청, 세계유산 국제 갈등 해결책 모색

웨비나 '세계유산과 다층적 기억, 유산해석의 역할' 개최

문화재청은 제44차 유네스코 세계유산위원회 부대행사로 오는 18일 오후 4시 웨비나 '세계유산과 다층적 기억, 유산해석의 역할'을 한다고 17일 전했다. 문화재청이 후원하고 유네스코 세계유산국제해석설명센터 설립추진단이 주최하는 온라인 세미나다. 국제적으로 갈등을 빚고 있는 세계유산 문제의 해결책을 모색한다.

웨비나에는 세계유산 해석 분야 권위자들이 발표자로 나선다. 크리스티나 카메론 캐나다 몬트리올대 건축학과 명예교수, 가미니 위제수리야 국제문화재보존복구연구센터 특별고문, 장 루이 룩센 양심회복을 위한 국제연합 전 사무총재, 수 홋지스 국제기념물유적협의회의 유산해석설명국제위원장, 프란체스코 반다린 전 세계유산센터장 등이다. 이어지는 토론은 이현경 한국외국어대 문화유산학센터 연구교수가 진행을 맡는다. 유튜브와 줌을 통해 영어로 중계되며 사전등록 없이 시청할 수 있다.

지난 16일 개막한 세계유산위원회는 세계유산 등재·보존 등을 의결하는 회의다. 올해는 '일본의 메이지 산업혁명 유산', '아우슈비츠 독일 나치 강제 수용소' 등 사회적 집단 기억의 이슈가 있는 유산의 보존 관리에 대한 논의가 진행될 전망이다. 근대 시기 분쟁 관련 유산을 평화적으로 등재·관리하는 방법에 대한 연구결과도 공개될 예정이다.

