제주, 19일부터 거리두기 3단계…휴가철 확진자 급증에 격상

[아시아경제 서소정 기자] 제주도가 최근 코로나19 확진자 급증으로 오는 19일부터 '사회적 거리두기'를 3단계로 격상한다.

제주도는 19일 0시부터 거리두기를 현재 2단계에서 3단계로 올리고, 사적모임 인원은 4명까지 허용한다고 밝혔다. 예방접종 완료자도 사적모임 인원에 포함해 예방접종 완료자에 대한 예외 적용을 하지 않기로 했다.

다만 도는 거주공간이 동일한 동거가족 등이 모이는 경우나 아동·노인·장애인 등의 돌봄 인력이 필요한 경우, 임종으로 모이는 경우는 예외를 인정하기로 했다.

3단계 시행에 따라 노래 연습장(코인 연습장 포함)과 목욕장업 등 다중이용시설은 오후 10시까지만 영업이 가능하며 식당·카페는 오후 10시 이후 다음날 오전 5시까지 포장·배달만 허용된다.

유흥주점, 단란주점, 클럽 등 도내 유흥시설 1356곳은 지난 15일 0시부터 별도 해제 시까지 집합금지 행정명령이 내려진 만큼 별도 해제 시까지 영업을 할 수 없다.

도는 본격적인 휴가철을 맞아 다중이 모이는 해수욕장과 도심공원 등 방역 취약장소에 대해 선제 방역 조치가 필요하다고 판단해 오후 10시 이후 해수욕장, 도심공원 내 음주나 취식 행위를 금지하는 행정명령도 검토하고 있다.

정부의 사회적 거리두기 개편 지자체별 적용 방안에 따라 인구 70만명인 제주의 경우 주간 일평균 확진자에 따라 7명 미만(1단계), 7명 이상(2단계), 13명 이상(3단계), 27명 이상(4단계)으로 구분해 거리두기 단계가 적용된다.

제주에서는 최근 일주일간 100명의 확진자가 추가되면서 주 평균 일일 확진자 수는 14.28명이다.

