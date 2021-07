홍대 유흥가 방역수칙 점검 나선 경찰청장…"위반 행위 엄정 대응"

[아시아경제 이관주 기자] 코로나19 확산세가 거센 가운데 김창룡 경찰청장이 16일 유흥시설 방역수칙 준수 여부를 점검하고, 위반 행위에 대한 엄정 대응을 강조했다.

김 청장은 이날 오후 10시께 서울 마포구 홍대 클럽거리와 노래방 등을 방문해 현장의 방역수칙 준수 실태를 점검했다.

김 청장은 "지금은 코로나19 4차 대유행의 위기를 극복하기 위해 국민 모두가 방역의 고삐를 단단히 조여야할 때"라며 "경찰은 금번 위기를 조기에 극복할 수 있도록 방역당국·지방자치단체와 함께 방역수칙 위반 행위에 엄정 대응할 것"이라고 말했다.

경찰은 현재 지자체와 합동으로 유흥시설 불법영업 특별단속을 전개 중이다. 중점 단속대상은 ▲위반업소 재영업 ▲무허가 영업 ▲집합금지 명령 위반 ▲운영시간 제한·전자출입명부 미작성 등 방역수칙 위반 ▲노래연습장 불법영업 등이다.

