[아시아경제 서소정 기자] 프랑스 파리 에펠탑이 코로나19 확산으로 문 닫은 지 9개월 만에 다시 문을 열었다.

16일(현지시간) AFP통신에 따르면 에펠탑 운영공사(SETE)는 이날 에펠탑을 재개장하고 방문객의 입장을 허용했다.

에펠탑은 지난해 3월부터 석 달여간 폐쇄됐다가 다시 문을 열었고, 지난해 가을 코로나19 재확산으로 또다시 폐쇄됐다.

에펠탑이 이처럼 장기간 문을 닫은 것은 제2차 세계 대전 이후 처음이다.

SETE는 이날 에펠탑을 재개장했으나, 승강기 탑승 인원은 정원의 50%인 1만3000명으로 제한하고 반드시 마스크를 착용하도록 했다.

프랑스 정부는 오는 21일부터 백신 접종 증명서나 코로나19 음성 확인서를 제출해야만 에펠탑 입장이 가능하도록 했다.

SETE에 따르면 재개장 첫날 승강기 탑승권은 온라인에서 이미 매진됐다.

