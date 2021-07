네이버·카카오 잔여백신 오류 이틀째 지속됐는데 원인은 '오리무중'(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 전날부터 16일 오후까지 이어진 사회관계망서비스(SNS) 잔여백신 확인서비스의 오류가 해결됐다고 밝혔다. 하지만 이틀째 발생한 문제의 원인에 대해서는 "원인 분석중"이라고 답해 이용자들의 불만이 이어지고 있다.

방대본은 이날 오후 정례브리핑에서 "오후 2시 기준 잔여백신 예약 서비스가 제대로 작동하고 있지 않다"며 "일부 오류가 발생한 부분에 대해 원인을 확인하는 작업을 진행중이며 확인되면 바로 공지하겠다"고 밝혔다.

이후 방대본은 오후 4시 10분께 "오늘 발생된 잔여백신 예약오류(예방접종 DB 오류)와 관련해 오후 3시 30분경 예방접종시스템 조치를 완료했으며, 현재 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 447,000 전일대비 2,000 등락률 -0.45% 거래량 1,246,425 전일가 449,000 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close )와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,500 등락률 -1.57% 거래량 3,423,188 전일가 159,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세 close 잔여백신 예약서비스를 재개했다"고 공지했다.

잔여백신 확인서비스 오류는 전날 오후부터 이날 오후까지 지속됐다. 카카오와 네이버 등의 잔여 백신 예약 페이지에서는 특정 의원에서 잔여 백신 보유량이 없는 데도 있다고 표시되거나, 특정 지역에 잔여백신이 모두 없다고 표시되는 등 오류가 이어졌다.

네이버는 전날 오후 공식 블로그를 통해 "12시경부터 질병관리청과의 통신이 원활하지 않아 잔여백신 수량을 확인할 수 없는 증상이 있다"라며 "질병청 시스템 복구된 후에 잔여량 확인하기, 알림받기, 예약하기 서비스를 이용할 수 있다"고 공지했다.

카카오도 전날 "질병청 서버와의 통신 오류로 잔여백신수량을 정확히 확인할 수 없는 현상이 발생하고 있다"며 "현재 질병청 시스템 복구가 진행 중인 것으로 파악하고 있다"고 전했다.

이틀째 문제가 지속됐지만 당국은 여전히 원인에 대해 정확히 파악하지 못하고 있다.

방대본은 "현재 문제 상황 발생에 대한 안정화 조치만 취한 상황으로 원인에 대해서는 분석중"이라며 "원인이 밝혀지면 별도로 안내할 예정이며, 신속히 답변 못드려 송구하다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr