[아시아경제 최동현 기자] 미국의 6월 소매판매가 시장 예상치와 달리 증가했다.

16일 미국 상무부에 따르면 6월 소매판매는 전월 대비 0.6% 증가했다. 블룸버그가 집계한 시장 예상치(전월 대비 0.4% 감소) 대비 선방했다.

