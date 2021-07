시진핑 "아프간 문제 해결 위해 건설적 역할 할 것"

[아시아경제 최동현 기자] 시진핑 중국 국가주석이 미군 철수와 탈레반의 공세로 정세가 불안정한 아프가니스탄 문제를 해결하기 위해 건설적 역할을 할 것이라고 말했다.

16일 연합뉴스에 따르면 시 주석은 이날 아슈라프 가니 아프간 대통령과의 통화에서 아프간 정부와 탈레반이 최근 이란 테헤란에서 회담한 것을 거론하며 "담판을 통해 정치적 해결책을 도출할 수 있길 희망한다. 중국도 이를 위해 건설적 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

시 주석은 이어 "중국은 아프간이 국가 주권과 독립, 영토보전을 수호하는 것을 지지한다"면서 "정치 대화는 아프간이 민족 화해와 항구적인 평화를 실현하는 근본 방안"이라고 강조했다.

전날 왕이(王毅) 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 회담에서 아프간 문제 해결을 적극 지원키로 의견을 모았다. 다만 중국은 아프간에 군대 파견을 고려하고 있지는 않은 것으로 전해졌다.

