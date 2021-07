文대통령 한일외교 두고 '성적인 표현'…주한 日대사관 관계자 발언 '파문'

[아시아경제 김소영 기자] 도쿄올림픽 개막을 일주일 앞둔 상황에서 문재인 대통령을 향한 주한 일본대사관 고위 관계자의 부적절한 평가가 나와 논란이 일고 있다.

16일 JTBC 뉴스룸 단독 보도에 따르면 이 관계자는 JTBC와 가진 오찬면담에서 양국관계에 대한 문 대통령의 행보를 평가하는 과정에서 "문재인 대통령은 마스터베이션을 하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 한일 정상회담 개최 가능성을 묻는 질문에 "한일 문제에 신경 쓸 여유가 없다"며 문 대통령 혼자서만 신경전을 벌이고 있다는 취지로 말하다 이 같은 속된 표현을 쓴 것으로 전해졌다. 주재국 정상에 대해 성적인 표현을 한 이 관계자는 곧이어 "실례했다"고 사과한 것으로 전해졌다.

그는 이어 한국 정부가 먼저 위안부와 강제징용 문제라는 두 숙제에 대한 답안지를 제출해야 하며 문 대통령이 일본을 방문하면 "정중히 맞이하겠다"고 한 스가 일본 총리의 발언도 "외교적인 표현"일 뿐이라고 주장했다.

문제가 된 발언을 한 이 관계자는 일본 외교가에서도 '에이스 한국통'으로 불리며 2019년 한국에 부임해 한국어에도 능통한 것으로 알려졌다. 이에 부임 당시 일본 수출규제 등으로 경색된 한·일관계를 개선하는데 역할을 할 것으로 기대를 받기도 했다.

이 고위관계자는 다시 JTBC에 "사석이라고 생각하고 한국 외교의 경향을 설명한 것"이라며 사과한 해당 표현에 대해서도 "한국 외교에 대한 것이지 문 대통령을 지칭한 건 아니었다"고 주장했다.

앞서 지난 8일 스가 요시히데(菅義偉) 일본 총리는 기자회견에서 "문 대통령이 도쿄올림픽에 맞춰 방일한다면 외교상 정중하게 대응하는 것은 당연한 일"이라면서도 한국 정부가 내건 정상회담의 조건 등에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않은 상태다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr